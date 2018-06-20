РИАМО - 20 июн. ОАО «Метровагонмаш» сносит старые здания на своей территории в подмосковных Мытищах на законных основаниях, поскольку эти постройки не являются объектами культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что на территории «Метровагонмаша» в Мытищах начали снос исторических зданий завода, построенных на рубеже XIX-XX веков.

«Действительно, ОАО «Метровагонмаш» приступило к сносу отдельных обветшавших старых промышленных зданий, принадлежащих Обществу и находящихся на его территории. Данные постройки не относятся к памятникам истории и архитектуры, не включены в государственный реестр объектов культурного наследия либо в перечень выявленных объектов культурного наследия. Действия Общества не нарушают действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что сносимые сооружения не эксплуатируются с 2013-2014 годов. Здания отключены от электроснабжения и других коммуникаций. Постройки морально устарели и физически износились, в них невозможно организовать современное производство.

«Метровагонмаш» уделяет большое внимание развитию собственного производственного комплекса, обеспечению достойных и безопасных условий труда сотрудников. Предприятие располагает всем необходимым для машиностроительного производства», - добавляется в материале.