РИАМО - 20 июн. В День выпускника 23 и 24 июня судоходство на Москве-реке в столице запретят только в районе стадиона «Спартак», поэтому школьники могут отметить выпускной на воде, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Ограничение судоходства в столице во время мундиаля не нарушит планов молодых людей и их родителей отметить традиционный выпускной 23 и 24 июня. В эти дни движение флота запретят только в районе стадиона «Спартак» в верхнем течении Москвы-реки. Центр города, Воробьевы горы, район Москвы-Сити останутся открытыми для судоходства», – сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Он напомнил, что эти маршруты пользуются большой популярностью у пассажиров прогулочных судов благодаря возможности полюбоваться достопримечательностями столицы и сделать на их фоне красивые сэлфи.

Основной площадкой празднования выпускного в 2018 году станет ЦПКиО имени Горького. В ночь с 23 на 24 июня перед началом фейерверка здесь будет наиболее оживленно. Традиционные прогулочные маршруты длятся обычно 1,5-2 часа, однако молодежь любит встречать на теплоходе рассвет, поэтому «выпускные» рейсы нередко заканчиваются под утро.

Ранее мероприятия, связанные с перевозкой выпускников, проводились под эгидой линейного отдела МВД. Специально для этого назначались определенные группы судов. После запрета на организованные перевозки выпускников, введенного в Москве около пяти лет назад, школьные родительские комитеты самостоятельно выбирают теплоходы и маршруты с учетом материальных возможностей и личных вкусов.

Специалисты «Канала имени Москвы» еще до начала навигации провели портовый контроль флота, который ходит по Москве-реке, в том числе, судов, арендуемых для выпускного.

«Мы проверили техническое состояние теплоходов, а также квалификационную и профессиональную подготовку экипажей», – пояснил Елянюшкин.

По его словам, при обращении со стороны школы или представителей правоохранительных органов специалисты «Канала имени Москвы» проводят внеплановую проверку судов.

«Уверен, что яркие впечатления, которые получат выпускники от прогулки по Москве-реке, станут хорошим поводом вернуться сюда снова. Желаю всем, кто в этом (2018 году – ред.) году простится со школой, незабываемого праздника!» – заключил Елянюшкин.