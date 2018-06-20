РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. Сотрудница полиции МУ МВД России «Люберецкое» Мария Амплеева стала серебряным призером Кубка мира по кикбоксингу, который прошел в Италии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В городе Римини Италии на арене «105 Стадион» прошел международный турнир Кубка мира «BESTFIGHTER» по кикбоксингу. В нем состязались более 2 тысяч спортсменов из 42 стран. Соревнования проводились в двух возрастных группах – среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

«В составе сборной России по кикбоксингу выступила сотрудница полиции первого взвода в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Люберецкое» старшина полиции Мария Амплеева. Она завоевала серебро Кубка мира в дисциплине лоу-кик в весе свыше 70 килограммов, при этом выполнила норматив мастера спорта России», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в этом разделе кикбоксинга разрешаются жесткие удары по ногам без использования щитков на голень, поэтому он считается самый жестким в кикбоксинге.

Мария Амплеева тренируется в Школе олимпийского резерва «Трудовые Резервы» в Балашихе. Она является заслуженным мастером спорта по универсальному бою, кандидатом в мастера спорта по боксу, финалисткой чемпионата России по кикбоксингу в 2018 году.