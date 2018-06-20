РИАМО - 20 июн. Росалкогольрегулирование проводит сбор информации о себестоимости спиртных напитков в России на постоянной основе, сообщает Газета.ru.

«Как рассказали Газете.ru в подведомственной Минфину Росалкогольрегулировании (РАР), в соответствии с поручениями Минфина, они на постоянной основе собирают информацию по себестоимости алкогольной продукции», - говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» писала, что в 2018 году Минфин РФ может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков.

По данным издания, Росалкогольрегулирование уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Эксперты при этом уверены, что новый подход может обернуться увеличением минимальных цен на спиртное.