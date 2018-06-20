РИАМО - 20 июн. Более 300 выпускников в Подмосковье сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«ЕГЭ по русскому языку: 302 стобалльника (2017 год – 148 человек). Всего стобалльников по состоянию на 20 июня 2018 года – 367 человек (в 2017 году всего было 323)», – говорится в сообщении.

Еще по пяти предметам обрабатываются результаты.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники 2018 года. Число участников основного периода ЕГЭ в текущем году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32 694 выпускника подмосковных школ.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% – базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% – на физику, 21% – на биологию, 14% – на химию. В числе популярных предметов также традиционно история (20%).