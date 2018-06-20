РИАМО - 20 июн. Более 300 выпускников в Подмосковье сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«ЕГЭ по русскому языку: 302 стобалльника (2017 год – 148 человек). Всего стобалльников по состоянию на 20 июня 2018 года – 367 человек (в 2017 году всего было 323)», – говорится в сообщении.
Еще по пяти предметам обрабатываются результаты.
Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники 2018 года. Число участников основного периода ЕГЭ в текущем году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32 694 выпускника подмосковных школ.
По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% – базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% – на физику, 21% – на биологию, 14% – на химию. В числе популярных предметов также традиционно история (20%).
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест
15 вопросов | Пройден 24788 раз
Пройдите тест с вопросами из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
При(виде) осеннего леса замирало сердце, (на)встречу дул легкий ветерок.
(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (8/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении?
… индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении:
Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
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