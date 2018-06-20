РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске житель пожаловался на жару и духоту в автобусах на маршруте между центром города и микрорайоном Львовский, водителям порекомендовали проветривать салоны, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в автобусах ООО «Автомиг» на маршруте №52 «станция Подольск – ПМЗ – станция Львовская» стало очень душно с приходом жаркой погоды. Данное обращение рассмотрела администрация горокруга.

«Маршрут №52 «станция Подольск – ПМЗ – станция Львовская» обслуживает компания ООО «Автомиг». На этом маршруте пять автобусов малого класса марки IVECO 2227UT. Данная модель транспортного средства не оборудована заводом-изготовителем системой кондиционирования воздуха. Руководству компании ООО «Автомиг» рекомендовали провести инструктаж водителей, чтобы они проветривали салоны автобусов», – сказал замглавы городской администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.