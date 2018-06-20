РИАМО - 20 июн. Подмосковье и Москва создадут межведомственный штаб по вопросам организации и проведения детского оздоровительного отдыха, направлениями работы штаба будут обеспечение безопасности в лагерях, координация перевозок детей и другие, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» в Щелковском районе. В ходе визита главы рассказали о совместной работе двух регионов по поддержке детского летнего отдыха.

«Организация и проведение детского оздоровительного отдыха – дело ответственное, в котором нет и не может быть мелочей. Поэтому мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым – ред.) договорились взять эту работу на особый контроль», – сказал Собянин.

Он уточнил, что власти двух регионов будут вместе заниматься вопросами безопасности детей в оздоровительных лагерях, координировать выезды и передвижения организованных групп детей на территории Подмосковья и Москвы.

«Мы будем отслеживать, чтобы дети отдыхали только в тех лагерях, которые имеют все необходимые разрешительные документы. Для решения этих и других вопросов планируем создать межведомственный штаб», - отметил мэр.

По его словам, в Московской области находится более сотни детских оздоровительных лагерей, в которых отдыхают юные москвичи. Только в 38 лагерях, принимающих участие в программах правительства Москвы, этим летом отдохнут порядка 40 тысяч детей.

В феврале 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона, одним из шести приоритетов которого стала совместная работа по организации отдыха детей.