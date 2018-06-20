РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июн. В подмосковных Котельниках за три дня установили вдоль дорог 30 дорожных знаков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники, начиная с 18 июня, вдоль дорог установили 30 дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Ограничение скорости», «Жилая зона». Работы проведены на 2-м и 3-м Покровском проездах, а также при въезде в микрорайон Южный», – сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он добавил, что, помимо установки дорожных знаков, рабочие наносят осевую разметку. Она уже появилась во 2-м Покровском проезде, до 22 июня в ночное время работы продолжатся на 3-м Покровской проезде.

В 2018 году в городском округе Котельники будет установлено 220 дорожных знаков, а также нанесена разметка, обустроены искусственные дорожные неровности. В настоящее время в муниципалитете проводятся ямочный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.