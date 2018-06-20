РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июн. Таксист привез семью болельщиков из Бразилии вместо отеля на Дмитровском шоссе к зданию территориального управления «Федоскино» городского округа Мытищи, в итоге сотрудники теруправления сами доставили гостей в нужное место, сообщила на своей странице в социальной сети директор управления Елена Орлова.

По ее словам, приняли бразильских болельщиков в Мытищах тепло, но вот понять, куда им было нужно, удалось не сразу.

«Вчера, 19 июня, работу нашего территориального управления прервал визит трех бразильских болельщиков в спортивной экипировке с чемоданами и туристическим ваучером в руках. Нерадивый таксист вместо отеля «Артурс-СПА» привез их из аэропорта почему-то к зданию нашего управления. С трудом, но выяснили, что их конечная цель – отель на Дмитровском шоссе. Одна из наших сотрудниц на своей машине отвезла их туда», - написала Орлова.

На прощание потерявшиеся болельщики обняли и расцеловали сотрудников мытищинского управления.

«Очень хочется верить, что по приезду домой бразильская семья - папа, мама, сын - будут рассказывать своим друзьям и знакомым, что в России живут хорошие люди», - заключила Орлова.