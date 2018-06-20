РИАМО - 20 июн. В ближайшие три недели на полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в подмосковном Клину завершится монтаж системы дегазации второй карты, концентрация газа уже стала меньше, сообщил в среду министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

В среду в Мособлдуме проходит экспертная дискуссионная площадка «Открытая трибуна» на тему «Современные экологические стандарты, реализуемые в Московской области». В мероприятии участвуют депутаты Мособлдумы, представители органов местного самоуправления, инициативные группы граждан.

«Что касается «Алексинского карьера», дегазация (монтаж первой очереди системы - ред.) первой карты завершена, идет монтаж системы дегазации второй карты. В ближайшие три недели она завершится. На 70%, тем самым, снизится негативное воздействие. Когда завершили первую карту, распространение свалочного газа за пределы полигоны резко сократило расстояние. Если раньше было несколько километров, то сейчас уже четко ограниченное расстояние», — сказал Коган.

Он отметил, что концентрация газа стала меньше.

«Надеемся, что в ближайшие три недели объем концентрации тоже уменьшится», - добавил Коган.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.