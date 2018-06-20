РИАМО – 20 июн. Мещанский суд Москвы отправил под арест заместителя начальника отдела нормативного обеспечения транспортной безопасности в департаменте транспортной безопасности и спецпрограмм министерства транспорта России Дмитрия Кружевицких, обвиняемого в получении взятки, передает «Интерфакс».

«По ходатайству следователя в отношении Кружевицких в апреле была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце мая срок ареста продлен до 4 июля», - сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что 19 июня апелляционная инстанция признала это решение законным.

Кружевицких предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие) УК РФ. При этом сумма взятки не уточняется.

Санкция указанной статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 40-кратной суммы взятки.