РИАМО – 20 июн. Грузинский актер Юрий Ароян, известный по ролям в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон», скончался на 68-году жизни, передает в среду Газета.ru.

«По рассказам соседей, Ароян в последнее время злоупотреблял алкоголем. Прибывшие в квартиру следователи, по предварительным данным, не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако при обыске сотрудниками полиции в квартире было обнаружено оружие», - говорится в сообщении.

Юрий Манукович Ароян родился 17 июля 1950 года в городе Ткибули Грузинской СССР. После школы Ароян перебрался в Армению и окончил Ереванский институт физкультуры. В вузе он увлекся актерской профессией и поступил в Ярославское театральное училище. Работал в тбилисском театре юного зрителя.

В кино актера приглашали только на эпизодические роли, однако он участвовал в ряде популярных и знаковых советских фильмов. На экране Ароян дебютировал в 1978 году в фильме «Молодая жена» в эпизодической роли. Его также можно заметить в популярной комедии 1979 гола «Трое в лодке, не считая собаки», где он появился в образе «лавочника в белом колпаке». В обоих фильмах он не был упомянут в титрах.

В 1984 году Ароян снялся у Алексея Германа в фильме «Мой друг Иван Лапшин», в 1988 году - в роли кладбищенского сторожа в популярном фильме «Господин оформитель» Олега Тепцова - вольной авангардной экранизации рассказа Александра Грина «Серый автомобиль».

В 1998 году Актер сыграл криминального авторитета в нескольких сериях «Улиц разбитых фонарей», после чего его стали приглашать в другие телепроекты.

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