РИАМО - 20 июн. В Подмосковье в 2018 году посадили около 20 тысяч гектаров картофеля и овощей, урожай может достичь 360 тысяч и 350 тысяч тонн соответственно, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Овощи размещены на площади 7,2 тысячи гектаров, в том числе капуста – 1,8 тысячи гектаров, морковь – 1,8 тысячи гектаров, свекла столовая – 1,3 тысячи гектаров, лук – 288 гектаров. Лидируют Дмитровский район – 3,52 тысячи гектаров, городской округ Серпухов – 886 гектаров, Озеры – 717 гектаров», – сказал Разин.

По его словам, в Подмосковье посадили 12,4 тысячи гектаров картофеля, это на 0,7 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Лидерами по посадке картофеля стали Дмитровский городской округ – 4,8 тысячи гектаров, Коломенский городской округ – 1,9 тысячи гектаров, Озеры – 1,6 тысячи гектаров.

«Озимые перезимовали хорошо, растения полноценно развиваются, государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям и крестьянским фермерских хозяйствам оказана вовремя, яровые посеяны в оптимальные агрономические сроки, если погода не подведет, то планируем получить 350 тысяч тонн овощей, 360 тысяч тонн картофеля и 400 тысяч тонн зерновых», – добавил Разин.

Также, по словам министра, заложена хорошая кормовая база для развития животноводства.

«Кормовые культуры – кукуруза на силос, однолетние травы, беспокровные травы, посеяны на площади 92,6 тысячи гектаров, больше на 29 тысяч гектаров к уровню 2017 года, из них кукуруза на силос – на 34 тысячах гектаров», – пояснил Разин.

Он отметил, что сейчас на первое место выходят работы по заготовке кормов для животноводства, уход за посевами – борьба с сорняками и вредителями, подкормки, полив овощей и картофеля, работы по вводу в оборот ранее необрабатываемых земель, подготовка сельскохозяйственной техники к уборочным работам.

Московская область занимает в Центральном федеральном округе первое место по посевным площадям под овощные культуры и третье место по площадям занятым картофелем, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах.