РИАМО - 20 июн. В микрорайоне Ивановские Дворики подмосковного Серпухова был установлен временный автобусный павильон, сообщается на сайте администрации города.

«На конечной автобусной остановке в микрорайоне Ивановские Дворики смонтирован временный остановочный павильон. Работы произведены по просьбам местных жителей», - говорится в сообщении.

До 1 сентября, такой срок поставил глава города Серпухов Дмитрий Жариков перед отделом по транспортному обслуживанию населения и связи, в Серпухове, по 54 адресам, должны появиться новые (уже постоянные) автобусные комплексы.

На сегодняшний день подписаны документы, далее с применением аукциона будет выбран подрядчик. За 2016-17 годы в Серпухове установлено без малого полторы сотни современных остановочных павильонов, оборудованных скамейками, урнами, информационными стендами.