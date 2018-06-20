РИАМО - 20 июн. В рамках популяризация ответственного отношения к животным жителям Москвы и Подмосковья предложили прийти на работу с собаками 25 июня, сообщается на сайте Российской кинологической федерации.

Двадцать пятого июня – Международный день с собаками на работе! Этот замечательный праздник все желающие могут провести вместе со своими любимыми четвероногими друзьями на работе.

«Друзья, приходите 25 июня на работу вместе со своими питомцами, делайте забавные фотографии и публикуйте их в социальных сетях с хештегом #деньссобакойнаработе. Лучшие фотографии будут опубликованы в социальных сетях РКФ», – говорится в сообщении.

Впервые день вместе с собаками на работе состоялся в США в 1999 году. Праздник был основан активистами из крупных американских организаций по защите животных, приютов и клубов по спасению природы.

Целью данного праздника является популяризация ответственного отношения к животным и воспитание гуманного отношения к собакам в обществе. Кроме того, это замечательная возможность провести рабочий день в компании своего верного друга.