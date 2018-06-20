РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в части Гривно с 21 июня начнут ремонт дорожного покрытия на Больничном проезде, его площадь составит более 800 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«С 21 июня начинаются работы по ремонту дорожного покрытия в микрорайоне Климовск на Больничном проезде, участок от улицы Школьная до ограждения городской больницы. Площадь ремонта составит более 800 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Автовладельцев просят не парковать автомобили на указанном участке дороги с 20 июня до завершения работ.