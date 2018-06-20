РИАМО - 20 июн. Московская областная таможня запустила в тестовом режиме систему видеоконтроля, изображение из мест проведения таможенных досмотров позволяет обеспечить контроль за действиями должностных лиц, сообщил РИАМО первый заместитель начальника Московской областной таможни Александр Дуров.

«В Подмосковье запустили в тестовом режиме систему видеоконтроля. Пока еще рано подводить окончательные итоги эксперимента по внедрению системы видеоконтроля, проводимого в таможне, однако уже сегодня можно отметить, что разработанная нами технология работает, личный состав и оборудование справляются с поставленными задачами», - сказал Дуров.

Он добавил, что получаемое качественное изображение из мест проведения таможенных досмотров позволяет обеспечить контроль за действиями должностных лиц, оценить полноту и обоснованность применения форм таможенного контроля, соблюдение сроков совершения таможенных операций.

«Надо отметить, что использование средств видеофиксации позволяет не привлекать для участия в досмотровых операциях на таможенных постах должностных лиц структурных подразделений, которые теперь имеют возможность наблюдать за работой коллег онлайн в удаленном режиме. Это способствует наиболее оптимальному использованию кадровых ресурсов, экономит значительные средства», - добавил Дуров.

Он отметил, что в случае успешного проведения эксперимента Московская областная таможня направит в Федеральную таможенную службу России свои предложения по дальнейшему внедрению системы во всех таможенных органах страны.

«Это весьма актуально в свете проводимой ведомством работы по совершенствованию таможенного администрирования в рамках создания системы электронных таможен», - уточнил Дуров.