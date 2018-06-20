РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Житель Подольска пожаловался на сотрудницу универсального спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск, которая отказалась принимать плату за посещение бассейна мелочью, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на сотрудницу УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск, которая отказалась принимать плату за посещение бассейна мелочью. Кассир отказалась принимать 200 рублей десятирублевыми монетами. Мужчина отметил, что сотрудница мотивировала это тем, что ей потом будет некуда ее деть. Пришлось обращаться к администратору.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено в администрации округа. По существу обращения сообщаю, что администрацией муниципального бюджетного учреждения «Универсальный спортивный центр «Юность» был проведен инструктаж сотрудников учреждения по правилам организации работы с наличными денежными средствами», – сказал председатель городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сабинин.

Он отметил, что в сентябре 2018 года, к началу тренировочного сезона, в УСЦ «Юность» будет произведена установка электронного терминала.