РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. Детям, отдыхающим в школьном лагере на базе гимназии №16 «Интерес» в Люберцах, в среду рассказали о правилах поведения на водных объектах, говорится в сообщении Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«Двадцатого июня ребята, отдыхающие в школьном лагере на базе гимназии №16 «Интерес», с удовольствием приняли участие в профилактическом мероприятии. В целях обеспечения безопасности на водных объектах в летний период Государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Московской области и представители Люберецкого ТУ «Мособлпожспас» провели беседы с использованием серии картинок о правилах поведения на водных объектах», - говорится в сообщении.

Также дети посмотрели видеоролик и презентацию по теме «Безопасность на воде». Кроме того, среди детей организовали творческий конкурс рисунка на тему «Осторожность на воде». В нем приняли участие 60 детей.

«Все зарядились положительной энергией, ведь детская непосредственность дает нам возможность тоже погрузиться в детство, хоть и ненадолго. А мы в свою очередь постарались рассказать и показать на практике, насколько опасно и трагично может закончиться отдых, если не соблюдать правила безопасности. Наше счастье – это здоровье и благополучие наших детей», - сказала эксперт Люберецкого ТУ «Мособлпожспас» Елена Костюченко.