РИАМО - 20 июн. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган объяснил, при каких условиях сроки эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье могут быть сокращены.

В среду в Мособлдуме проходит экспертная дискуссионная площадка «Открытая трибуна» на тему «Современные экологические стандарты, реализуемые в Московской области». В мероприятии участвуют депутаты Мособлдумы, представители органов местного самоуправления, инициативные группы граждан.

«Все полигоны у нас определены в территориальной схеме. Возможно сокращение сроков эксплуатации полигонов. Это связано с введением новой инфраструктуры. Как только будет построен новый современный завод, как только мы будем понимать, что перераспределение отходов можно уже направить на новый объект, тогда можно закрывать», - сказал Коган.

Ранее Коган рассказал, что в сентябре в Рошале, Солопове, Серебряных Прудах запустят комплексы переработки отходов. Таким образом, будут разгружаться действующие полигоны. Еще четыре комплекса переработки отходов планируют запустить в декабре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.