РИАМО - 20 июн. В Подмосковье в основном завершили яровой сев, яровые культуры посеяли на площади свыше 210 тысяч гектаров, что на 12,8% превышает площади, засеянные яровыми на аналогичную дату в 2017 году, при этом около трети площадей приходится на зерновые и зернобобовые культуры, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подводят предварительные итоги ярового сева.

«Яровой сев в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Подмосковья в основном завершен и, по данным муниципальных образований, на 18 июня 2018 года проведен на площади 210,2 тысячи гектаров. Это больше на 23,8 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом. На эту дату в 2017 году засеяли 186,4 тысячи гектаров», - сказал Разин.

Он пояснил, что зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 67,6 тысячи гектаров, из них яровые зерновые посеяны на площади 58,6 тысячи гектаров, в том числе яровая пшеница занимает 9,3 тысячи гектаров, яровой ячмень – 38,9 тысячи гектаров, овес – 8,8 т тысячи гектаров.

По словам министра, в посевных работах лидируют городской округ Зарайск, где яровые сельскохозяйственные культуры посеяны на пощади 23 тысячи гектаров, Серебряные Пруды – 21,6 тысячи гектаров, Луховицы – 19,6 тысячи гектаров.

«Масличные культуры посеяны на площади 30,9 тысячи гектаров, плюс 4,3 тысячи гектаров к уровню 2017 года, в том числе рапс яровой посеян на площади 28,3 тысячи гектаров», - добавил Разин.