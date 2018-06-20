РИАМО – 20 июн. Россияне предпенсионного возраста, попавшие под сокращение или потерявшие работу из-за того, что их работодатель ликвидировался или обанкротился, смогут уходить на пенсию досрочно в случае принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Такой защитный механизм есть и сейчас, он работает. И в дальнейшем правительство не намерено его отменять», - сказал Топилин в интервью «Российской газете».

По его словам, выйти на пенсию в такой ситуации можно на два года раньше. При условии, конечно, что человек, поневоле ставший безработным, обратился в службу занятости и поиски новой работы оказались безуспешными.

Глава федерального правительства Дмитрий Медведев 14 июня сообщил, что со следующего года в России начнется пенсионная реформа.

Сейчас возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Согласно планам правительства, пенсионный возраст будет постепенно повышен до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.