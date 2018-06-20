РИАМО – 20 июн. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что экс-глава Минстроя России Михаил Мень является опытным специалистом, передает в среду Газета.ru.

«Мень — достаточно опытный министр и человек. Надеюсь, он усилит работу Счетной палаты», — сказал Кудрин.

Он отметил, что Счетная палата не планирует обновлять кадровый состав.

Ранее Совет Федерации утвердил Меня аудитором Счетной палаты России. Перед этим сенаторы освободили от должности аудитора Александра Филипенко, который курировал в СП РФ расходы на социальную сферу и культуру. Филипенко намерен продолжить работу в ведомстве в качестве советника председателя.