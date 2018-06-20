РИАМО - 20 июн. Программа реновации жилфонда Москвы позволит существенно увеличить ввод жилья в столице в ближайшие пару лет, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Программа реновации даст 1-2 миллиона квадратных метров жилья ежегодно. Если рынок останется в пределах 3-4 миллиона квадратных жилья с апартаментами, то реновация как раз даст тот результат, который от нас ждет президент», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, город планирует выйти на объемы ввода от 1 до 2 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации в ближайшие два года. В Москве ежегодно сдается в эксплуатацию около 3-3,5 миллионов квадратных метров жилья и 500 тысяч квадратных метров апартаментов.

В Москве уже готовы под заселение девять домов. Один из них находится в Восточном округе на улице 5-я Парковая, дом 62Б. Новостройка расположена всего в 300 метрах от старого жилья. Здесь насчитывается 340 квартир с отделкой комфорт-класса. Еще четыре современные новостройки по программе реновации возвели на западе столицы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства стартовых домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.