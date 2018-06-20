РИАМО - 20 июн. Пострадавшего в ДТП мотоциклиста доставили в медицинское учреждение на вертолете в Москве, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Архитектора Власова 19, где произошло столкновение двух автомобилей и мотоциклиста.

«Экипаж эвакуировал пострадавшего мотоциклиста в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.