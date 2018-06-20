РИАМО – 20 июн. В Подмосковье и Москве в последнее время проводится масштабная работа для улучшения качества воды, это важное направление работы для оздоровления экологической обстановки в регионе, сообщил председатель столичного городского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

«В Московском регионе в последнее время очень много делается для улучшения качества воды, в том числе для повышения эффективности очитки сточных вод. В свою очередь, современные технологии очистки стоков дают прямой эффект и для улучшения качества воздуха, приводят к снижению неприятных запахов», - сказал «Вести.ру» Расулмухамедов.

Он добавил, что это очень важное направление работы для комплексного оздоровления экологической обстановки в Московском регионе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об итогах масштабной модернизации Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала». Это один из крупнейших объектов городского хозяйства, где очищается половина сточных вод столицы, а также десятков городов Подмосковья. Модернизация позволила не только повысить эффективность очистки стоков, но и снизить выбросы.

«Постепенно стали отказываться от использования технологий, устаревших морально и физически. В результате на 95-97% выбросы сероводорода и дурно пахнущих веществ снизились», — отметил мэр.

Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко пояснил, что для контроля за выбросами установлены четыре точки экомониторинга, которые в автоматическом режиме передают данные в Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Кроме того, на Московском нефтеперерабатывающем заводе были запущены уникальные биологические очистные сооружения «Биосфера». Они очищают стоки на 99,9% и обеспечивают замкнутый цикл водопотребления, что снижает нагрузку на городские очистные системы. По словам Собянина, благодаря «Биосфере» стоки предприятия будут чище, чем вода в Москве-реке.

«Московский НПЗ реализует масштабную экологическую программу, в результате которой уровень воздействия предприятия на окружающую среду должен уменьшиться примерно в четыре раза», — отметил мэр во время запуска очистных сооружений «Биосфера».

На заводе также действуют автоматические станции мониторинга, за которыми следят столичный департамент природопользования и Росприроднадзор.

Кроме сточных вод власти Подмосковья и Москвы также озабочены ростом качества питьевой воды. Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев и Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в этой области.

«Важное соглашение, оно предполагает еще более активное сотрудничество в рамках программы «Чистая вода». Все мы заинтересованы в том, чтобы в каждый дом приходила чистая вода. Мы ведем большую работу в Подмосковье, чтобы строительство новых водозаборных узлов позволяло решить эту проблему», — подчеркнул Воробьев.

Собянин в свою очередь отметил, что большинство источников, которыми питается Москва, находятся на территории Московской области. За последние годы в столице реализовали несколько серьезных проектов, улучшающих качество воды. Это позволяет доставлять дополнительные объемы воды жителям столицы и Подмосковья.