Как получить субсидию на установку шлагбаума в Москве

Кому положена субсидия
Согласно Постановлению правительства Москвы от 24 мая 2018 года, теперь субсидию на установку шлагбаума можно получить жильцам любого многоквартирного дома. Ранее это было доступно только для тех домов, которые располагались в зоне платной парковки.
Изменилась и сумма субсидии: город выделяет субсидию в 100 тысяч рублей (вместо прежних 50 тысяч рублей). Таким образом, если для ограждения двора требуется два шлагбаума, то субсидия составит 200 тысяч рублей.
Как увеличить площадь жилья за доплату по программе реновации в Москве>>
Шаг 1. Общее собрание собственников
Инициативное лицо или инициативная группа жителей должны провести общее собрание собственников (ОСС) в многоквартирном доме.
Если шлагбаум будет установлен на дворовой территории, относящейся к двум или более домам, необходимо провести соответствующее количество собраний.
Чтобы решение собрания было признано действительным, нужен кворум. Он достигается, если в нем приняли участие собственники, обладающие более 50% голосов (долей) в доме. Большинство проголосовавших должны согласиться на установку устройства.
Чтобы организовать собрание, следует обратиться в управу или районную инженерную службу (ГУ ИС). Контакты можно найти здесь.
Согласно постановлению правительства Москвы № 115-ПП от 27.02.2018 «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП», теперь вместо ОСС можно провести онлайн-опрос собственников с помощью сервиса «Электронный дом». Участие в опросе также должны принять минимум 50% собственников жилых помещений.
Инструкция о том, как пользоваться «Электронным домом» и создать опрос, здесь.
В ходе общего собрания или онлайн-опроса собственники решают следующие вопросы:
- сколько будет установлено шлагбаумов;
- схема расположения шлагбаумов;
- их вид и технические характеристики;
- кто будет ответственным лицом за установку шлагбаумов;
- решение об обращении за субсидией.
Если собрание собственников было проведено в очной форме, то инициативное лицо или группа лиц получают на руки протокол с вышеперечисленными решениями.
Если голосование проходило онлайн, то через 5 рабочих дней после его окончания инициатор обращается по адресу, указанному в Правилах использования информационной системы проекта «Активный гражданин», с паспортом, чтобы получить результаты в виде бумажного документа.
Шаг 2. Обращение в Совет депутатов
С протоколом или результатами опроса на бумажном носителе, а также схемой расположения будущего шлагбаума (шлагбаумов) инициатор обращается в Совет депутатов муниципального округа с заявлением о согласовании установки ограждения.
Контакты можно найти здесь.
Решение принимается в течение 30 рабочих дней.
Шаг 3. Обращение за субсидией
По новым правилам, компенсацию можно получить не только после проведения работ по установке шлагбаума, но и до этого.
Чтобы получить субсидию, нужно собрать следующие документы:
1. Заявление о получении субсидии;
2. Протокол ОСС или результаты опроса с «Электронного дома» на бумажном носителе (в этих документах должно быть отражено решение об обращении за субсидией);
3. Согласование от Совета муниципальных депутатов;
4. Подписанный проект договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах;
5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договора (инициативного лица).
С этим пакетом документов необходимо обратиться в окружную дирекцию Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Решение о выделении средств принимается в течение 10 рабочих дней. При положительном решении субсидия перечисляется на расчетный счет уполномоченного лица не позднее, чем через 10 рабочих дней после подписания договора.
Шаг 4. Установка и отчет
После получения денег у заявителей есть 2 месяца на установку ограждающего устройства, а после этого – 1 месяц на то, чтобы предоставить в окружную дирекцию Департамента жилищно-коммунального хозяйства акт выполненных работ и договор на проведение работ по установке шлагбаума.
При этом необходимо обеспечить въезд во двор скорой помощи, полиции, коммунальным службам и т.п. Решается это с помощью найма охраны/консьержа или выдачей электронных брелоков соответствующим службам.
Оформление субсидии постфактум
Если шлагбаум уже был установлен, но не ранее 30 сентября 2015 года (именно тогда было принято постановление правительства Москвы о субсидировании таких устройств), то на него можно получить субсидию. При этом, если работы были проведены до 24 мая 2018 года, размер выплаты составит лишь 50 000 рублей за каждое устройство.
Чтобы получить деньги, придется снова собрать общее собрание собственников или инициировать опрос через «Электронный дом», выбрать ответственное лицо, принять решение о субсидии.
Затем ответственное лицо обращается в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства своего административного округа со следующими документами:
- Заявление о получении субсидии;
- Протокол о первом собрании собственников, на котором было принято решение об установке шлагбаума;
- Протокол второго собрания, в котором зафиксировано решение обратиться за субсидией (или бумажный носитель с результатом опроса);
- Согласование установки ограждения Советом муниципальных депутатов;
- Договор на проведение работ по установке шлагбаума и (или) акт приемки выполненных работ по установке шлагбаума.
Деньги переводятся на счет ответственного лица в течение 22 дней.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии