Как получить субсидию на установку шлагбаума в Москве

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Инициативное лицо или инициативная группа жителей должны провести общее собрание собственников (ОСС) в многоквартирном доме.

Если шлагбаум будет установлен на дворовой территории, относящейся к двум или более домам, необходимо провести соответствующее количество собраний.

Чтобы решение собрания было признано действительным, нужен кворум. Он достигается, если в нем приняли участие собственники, обладающие более 50% голосов (долей) в доме. Большинство проголосовавших должны согласиться на установку устройства.

Чтобы организовать собрание, следует обратиться в управу или районную инженерную службу (ГУ ИС). Контакты можно найти здесь.

Согласно постановлению правительства Москвы № 115-ПП от 27.02.2018 «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП», теперь вместо ОСС можно провести онлайн-опрос собственников с помощью сервиса «Электронный дом». Участие в опросе также должны принять минимум 50% собственников жилых помещений.

Инструкция о том, как пользоваться «Электронным домом» и создать опрос, здесь.

В ходе общего собрания или онлайн-опроса собственники решают следующие вопросы:

- сколько будет установлено шлагбаумов;

- схема расположения шлагбаумов;

- их вид и технические характеристики;

- кто будет ответственным лицом за установку шлагбаумов;

- решение об обращении за субсидией.

Если собрание собственников было проведено в очной форме, то инициативное лицо или группа лиц получают на руки протокол с вышеперечисленными решениями.

Если голосование проходило онлайн, то через 5 рабочих дней после его окончания инициатор обращается по адресу, указанному в Правилах использования информационной системы проекта «Активный гражданин», с паспортом, чтобы получить результаты в виде бумажного документа.

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