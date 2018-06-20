РИАМО - 20 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу 22 и 25 июня могут присоединиться к необычным экскурсиям в подмосковную Коломну – «Для настоящих мужчин» и «Русские традиции», говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Экскурсии в Коломну входят в список из 10 тематических поездок, специально подготовленных для болельщиков мирового первенства по футболу. Путешественники отправятся в Коломну на комфортабельном экспрессе ЦППК. Время в пути составит 1 час 50 минут.

«Двадцать второго июня пройдет экскурсия «Коломна: для настоящих мужчин». Присоединиться к ней могут все желающие, в том числе иностранные туристы. На протяжении поездки группу будет сопровождать гид-переводчик. В старинном русском городе они посетят Коломенский кремль, увидят показательные выступления рыцарей и бои на мечах. Самые отважные смогут принять участие в одном из поединков. Также в программе – фотосессия в доспехах и русская трапеза», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы присоединиться к экскурсии, нужно заполнить форму: http://travel.central-ppk.ru/recomends_details.php?page=3113.

«Еще одна экскурсия в Коломну будет организована 25 июня. В рамках тура «Коломна. Русские традиции» путешественники посетят Коломенский кремль и музей русских ремесел, примут участие в гастрономической поездке на ферму и мастер-классе по приготовлению сыра», – добавляется в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.