РИАМО - 20 июн. Во время проведения чемпионата мира по футболу выручка ресторанов, которые располагаются в центре Москвы, увеличивается в 2,5-3 раза, сообщил РИАМО в среду руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Выручка у многих рестораторов (во время чемпионата мира по футболу - ред.) растет на 50-150%. А, к примеру, улица Никольская или улица Кузнецкий Мост, улица Тверская, которые являются магнитами для всех туристов, там выручки увеличиваются в 2,5-3 раза по сравнению с обычными показателями», - сказал Немерюк.

При этом он отметил, что обычно в июне рестораторы Москвы получают хороший доход, но в июле и августе процент выручки падает.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.