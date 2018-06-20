РИАМО – 20 июн. Железнодорожную линию Рижского направления Московской железной дороги, которая проходит по территории Рублево-Архангельского, планируют электрифицировать и превратить в наземное метро, кроме того, прорабатывается вопрос строительства ответвления от станции метро «Шелепиха» Большой кольцевой линии в сторону Рублево-Архангельского, передает РИА Недвижимость.

«Задача наша на территории Рублево-Архангельского – соединить железнодорожную ветки и ветку метро в один транспортно-пересадочный узел. Сейчас идет градостроительная проработка этих решений», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что работа по этой ветке метро ведется в двух направлениях, причем первое – ответвление от Рижского направления железной дороги – находится в состоянии проработки.

«Мы ведем работу с РЖД в рамках реконструкции Московского центрального диаметра. Мы понимаем, что на территории Рублево-Архангельского в районе Красногорска большой объем недвижимости и пассажиров. Мы стараемся сделать ответвление так, чтобы в рамках реализации МЦД можно было добираться до города наземным транспортом. Это уже находится в проектировании», – отметил Хуснуллин.

Второе направление – строительство от станции метро «Шелепиха» нового ответвления в сторону Рублево-Архангельского. На существующей Большой кольцевой линии построили камеру съезда, и сейчас идет проработка градостроительной документации, трассировки и так далее, пояснил Хуснуллин.

По его словам, градостроительную проработку ведет инвестор за свой счет, а стоимость строительства будет определена после того, как будет проведено технико-экономическое обоснование.

Железнодорожная ветка пойдет от станции «Павшино», при этом существующую на этом участке железнодорожную ветку, которая проходит по территории Рублево-Архангельского, планируется электрифицировать и сделать полноценным наземным метро.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества, по сравнению с электричками, – минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%. Движение по первым направлениям МЦД планируют открыть в IV квартале 2019 года.