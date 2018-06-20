РИАМО - 20 июн. В 2018 году на бывших производственных территориях столицы введут в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров недвижимости, среди которой порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В настоящее время в границах производственно-коммунальных территорий готовится к вводу до конца текущего года 62 объекта капитального строительства различного назначения общей площадью 3 миллиона квадратных метров, в том числе порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он заявил, что после того, как мэр Москвы объявил о реорганизации промзон, на этих территориях стали возводить детские сады, школы, поликлиники параллельно с жилыми домами.

Глава департамента напомнил, что в 2017 году на территориях московских промзон ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости.