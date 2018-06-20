РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. Жители подмосковных Люберец 22 июня смогут принять участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщается в Instagram-аккаунте управления по делам молодежи горокруга.

«В ночь с 21 на 22 июня городском округе Люберцы пройдет всероссийская акция, посвященная памятной дате со дня начала Великой Отечественной войны «22 июня, ровно в четыре часа». Шествие проследует от памятника – часовни в центре города возле киноцентра «Октябрь» – до Вечного огня, где участники акции возложат цветы и символические свечи памяти к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. Сбор у часовни 22 июня в 3:00. Приглашаем люберчан принять участие в акции», – говорится в сообщении.

Памятное мероприятие пройдет и в поселениях. В Краскове акция состоится в 22:00 у памятника погибшим воинам на улице Карла Маркса. В Томилине – в 22:00 у памятника погибшего воина по адресу: микрорайон Птицефабрика, дом №2. В Малаховке участников мероприятия ждут в 21:00 в Сквере Победы. В Октябрьском мероприятие начнется в 21:00 по адресу: улица Ленина, дом №51 возле памятника павшим воинам.

Двадцать второе июня – День памяти и скорби, который проходит в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных дат в истории России. По всей стране 22 июня проходят памятные мероприятия и митинги.