РИАМО - 20 июн. Услуга бесплатного беспроводного доступа в интернет стала доступна пассажирам 11 пригородных вокзалов на территории Октябрьской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

«В настоящее время проведены работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к интернету на 11 пригородных вокзалах и остановочных платформах Ленинградского, Московского, Витебского, Балтийского направлений», – говорится в сообщении.

Беспроводная сеть уже работает на станциях «Клин», «Бологое-Московское», «Вышний Волочек», «Ржев-Балтийский», «Чудово-Московское», «Малая Вишера», «Павловск», «Царское Село», «Аэропорт», «Стрельна», «Новый Петергоф».

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию – в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть.