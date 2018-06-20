РИАМО – 20 июн. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в отсутствие бюджетного правила доллар в настоящее время стоил бы около 50 рублей, однако бюджетное правило делает курс рубля прогнозируемым, передает РИА Новости.

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше 40 долларов за баррель, на закупку валюты, которую затем зачисляет в Фонд национального благосостояния.

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям. Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», – сказал Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, основная задача финансового блока – обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний, хотя формирование запасов тоже очень важно.