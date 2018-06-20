РИАМО - 20 июн. Сотрудники Домодедовской таможни изъяли у 82-летнего гражданина России старинные серебряные монеты, которые он хотел вывезти в Израиль, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«В ходе таможенного досмотра багажа были обнаружены монеты из металла белого цвета различного номинала и годов выпуска. В своем объяснении пассажир заявил, что монеты он собирал много лет и взял их с собой, поскольку уезжал к сыну на постоянное место жительства», – говорится в сообщении.

Результаты экспертизы показали, что восемь монет относятся к категории культурных ценностей, как созданные более 100 лет назад.

Самой старинной является монета, выпущенная Российской империей в 1720 году номиналом 1 рубль и рыночной стоимостью более 62 тысяч рублей. Самой дорогостоящей признана монета 1897 года номиналом 1 рубль. Ее цена составляет свыше 93 тысяч рублей. Общая рыночная стоимость монет составила более 270 тысяч рублей.

В действиях гражданина России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.