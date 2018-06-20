РИАМО - 20 июн. Подмосковные усадьбы «Ильинское» и «Усово», принадлежавшие когда-то царской семье, посетят жители Московской области 7 июля накануне 100-летия гибели семьи последнего русского императора Николая II, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«17 июля в России будут вспоминать скорбную дату – 100-летие гибели семьи последнего русского императора Николая II. Накануне этой даты, 7 июля, лучший экскурсовод Московской области Вадим Разумов в рамках туристического проекта «Усадебный экспресс» организует посещение двух подмосковных имений – Усова и Ильинского, принадлежавших царской фамилии», – сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

Как говорится в сообщении, инициаторами «Усадебного экспресса» выступил автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов и АО «Центральная ППК» при поддержке министерства культуры Московской области и портала «Путеводитель по Московской области».

В разработке и реализации программы принимают участие Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Фонд ЕСПО), храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и культурно-просветительский православный центр «Усово-Спасское», а также музей-усадьба «Архангельское».

В рамках однодневной поездки туристы посетят экскурсию «Царская дорога», выставку «Великая Княгиня Елисавета Феодоровна. Жизнь и судьба», посетят храмы, школу императрицы Марии Александровны, музей-усадьбу «Архангельское». Во время путешествия туристы узнают, как жили члены императорской семьи – щедрые меценаты и неутомимые благотворители, путешественники, спортсмены и автомобилисты.

В 1864 году император Александр II приобрел для своей супруги императрицы Марии Александровны имения «Ильинское» и «Усово». Они стали излюбленными местами их отдыха. В 1880 году, после смерти императрицы, имения унаследовал великий князь Сергей Александрович. Здесь же он со своей избранницей после женитьбы в 1884 году провел медовый месяц. Великокняжеская чета прикладывала много усилий к развитию и благоустройству сел.

Это будет уже второе путешествие по императорским местам, первое состоялось 11 марта этого года. Всего в этом году было организовано 17 поездок «Усадебного экспресса», в которых приняли участие почти 500 человек.