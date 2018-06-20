РИАМО - 20 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» абонемента на фестиваль IV «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских.

В Подмосковье 7-8 июля пройдет фестиваль IV «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских.

Чтобы выиграть абонементы, необходимо подписаться на группу «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей определят случайным образом 1 июля.

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