РИАМО - 20 июн. В этом году в Москве применяется инновационное средство по уходу за деревьями – микоризный активатор роста растений, в городских условиях такая технология используется впервые, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«Благоприятное действие микоризообразующих грибов проявляется еще и в том, что они привлекают другие полезные микроорганизмы, что заметно улучшает структуру и полезные свойства почвы», – говорится в сообщении.

Микориза – это симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений. Явление микоризы было описано в 1879-1881 годах польским микологом и ботаником Францем Каменским, а сам термин «микориза» ввел в 1885 году немецкий биолог Альберт Бернхард Франк.

Суть метода состоит в том, что микориза, иначе говоря грибокорень, поселяется на тонких всасывающих корешках деревьев. Мицелий гриба при помощи особых ферментов быстро поставляет в растение полезные элементы и влагу из почвы.

«Микоризный активатор роста вносят в почву один раз в три года. Этого достаточно для продолжительного положительного эффекта. Важно, что грибница зимой не вымерзает и продолжает «работать» на следующий год», - уточняется в материале.

Для каждой породы дерева, как и кустарников, различают собственные «родные» виды микоризообразующих грибов.

Подготовленный препарат добавляют по периметру приствольного круга в лунку на глубину 10-15 см. Под одно крупномерное дерево нужно внести не менее 2 литров средства, независимо от его возраста.

«При внесении микоризного активатора роста весной или в начале лета эффект в развитии растения заметен уже через 2-3 месяца», – заключается в материале.