РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Заречный Подольска в среду выявили троих нарушителей чистоты и порядка, у которых отсутствовали договоры на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (20 июня – ред.) сотрудники территориального управления микрорайона Климовск совместно с сотрудниками полиции провели рейд в микрорайоне Заречный по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. В результате было установлено три собственника домовладений, у которых отсутствовали договоры на вывоз», – говорится в сообщении.

Один из собственников планирует заключить договор на вывоз мусора в течение дня, на двух других нарушителей оформляются документы об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Согласно закону Московской области «О благоустройстве» в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники жилых домов. Заключить договор на вывоз мусора с одной из компаний можно в будние дни с 10:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00, в территориальном управлении микрорайона Климовск по адресу: улица Ленина, дом 5, кабинет №4.