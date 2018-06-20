РИАМО – 20 июн. Власти Москвы допускают возможность вернуть часть денег, которые были выделены на завершение строительства долгостроя – жилого комплекса «Царицыно», возведение которого началось еще в 2006 году, сообщает в среду ТАСС.

«Потенциально третья очередь, которая на сегодняшний день была в «Царицыно», построив ее, мы, возможно, часть каких-то затрат вернем. Но об этом говорить пока рано, пока деньги, которые город определил, это порядка 3 миллиарда, пойдут на достройку первой и второй очереди», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЖК «Царицыно», один из самых сложных долгостроев города, планируют передать городской организации, которая станет новым застройщиком. Таким образом Москва выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Городским застройщиком «Царицыно» был выбран «Мосотделстрой № 1».

Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день новый застройщик заканчивает расчет стоимости и готовится к возобновлению строительства ЖК.

Строительство ЖК «Царицыно» на юге Москвы началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено.

Владелец группы Игорь Пинкевич находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно-1» и «Царицыно-2».