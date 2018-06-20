РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске в День памяти и скорби, 22 июня, пройдет порядка 50 возложений венков, гирлянд Славы и цветов к памятникам и мемориалам городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подольске в День памяти и скорби 22 июня запланировано порядка 50 возложений венков, гирлянд Славы и цветов к памятникам и мемориалам, расположенным на территории муниципального образования. В Подольске памятные мероприятия традиционно пройдут у памятника Подольским курсантам в 11:30, на Братских могилах на городском кладбище «Красная Горка» и на площади Славы в 12:00», - говорится в сообщении.

Возложение венков и цветов состоится и у многочисленных памятников по всей территории округа: Виктору Талалихину в поселке Кузнечики, погибшим односельчанам в поселках Дубровицы, Романцево, Молодежный, Александровка, в деревнях Северово, Коледино, Матвеевское, Лаговское, Быковка и других.

В микрорайоне Климовск мероприятия начнутся в 9:00 у памятника Неизвестному солдату на старом кладбище, в 9:30 у памятника Неизвестному солдату на Гривно, в 10:00 у памятника Скорбящей матери в северо-восточной части микрорайона, и в 10:30 - у памятника Подольским курсантам на территории климовской гимназии.

Традиционно делегация от Подольска в этот день отдаст дань памяти у мемориала воинской Славы в деревне Кузовлево.

Акция «Свеча памяти» состоится 21 июня в 22:00 на площади Славы Подольска и в микрорайоне Кутузово в лесопарке «Елочки» в 21:30, а 22 июня в 20:00 - в микрорайоне Львовский у ДК «Металлург».

В учреждениях, подведомственных комитетам по образованию, культуре и туризму, делам молодежи, в День памяти и скорби также запланированы памятные мероприятия с проведением «Вахты памяти», тематических экскурсий, торжественных линеек и литературных композиций.

Администрация и совет депутатов Подольска приглашают представителей предприятий, организаций, ветеранов, молодежь, всех активных граждан принять участие в памятных мероприятиях, продолжая лучшие патриотические традиции многих поколений земляков и храня память о страшном и трагическом дне 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война.