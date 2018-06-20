РИАМО - 20 июн. В конце июня состоится вручение свидетельств очередным участникам подпрограммы «Социальная ипотека» областной госпрограммы «Жилище», ими станут 30 врачей из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Еще 30 специалистов в области здравоохранения Подмосковья получат возможность улучшить свои жилищные условия с помощью «Социальной ипотеки». Общая сумма средств, предусмотренных региональным бюджетом для указанных врачей составит более 65 миллионов рублей», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Уникальная подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За период с 2016 года по настоящее время ее участниками стали 565 врачей, в том числе 65 медицинских работников с начала 2018 года.

«В общей сложности в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» планируется предоставить возможность улучшения жилищных условий 280 специалистам сферы здравоохранения», – резюмировал Тагиев.