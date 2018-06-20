РИАМО - 20 июн. Использование беспилотной авиации вместо автомобилей позволяет инспекторам подмосковного Госадмтехнадзора вести патрулирование территории региона примерно в 10-12 раз быстрее, сообщила на пресс-конференции в РИАМО в среду руководитель ведомства Татьяна Витушева.

«Сорок минут полета беспилотника равны 6-8 часам работы одной патрульной машины инспектора Госадмтехнадзора», - сказала Витушева.

Она отметила, что аэронадзор позволяет в 6-8 раз увеличить выявляемость нарушений на территории Московской области.

«Мы начали работать по аэронадзору с начала мая, но на сегодняшний день все полеты над нашим регионом запрещены по причине безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу. После окончания мундиаля мы им (аэронадзором – ред.) будем заниматься. <…> В моих планах наращивать этот вид надзора, потому что он незаменим», - сказала Витушева.