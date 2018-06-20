РИАМО – 20 июн. Курс евро к российской валюте понизился на 57 копеек и составил 73,61 рубля, индекс РТС поднялся на 0,82%, до 1105,86 пункта, передает в среду Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 57,29 копейки до 73,61 рубля. Курс доллара уменьшился на 45,08 копейки до 63,61 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 50,58 копейки, составив 68,11 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,89% и составил 2241,26 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,82%, до 1105,86 пункта. Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,52%, до 75,47 доллара США за баррель.