РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольске 27 июня пройдет форум «Готовые и новые решения для малого и среднего бизнеса», в ходе которого успешные бизнесмены округа поделятся секретами успеха с начинающими предпринимателями, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Ольга Писцова.

«В Подольске все желающие смогут принять участие в форуме «Готовые и новые решения для малого и среднего бизнеса», который пройдет 27 июня. Цели мероприятия – поддержка развития малого и среднего бизнеса в округе. В рамках программы успешные бизнесмены, в числе которых представитель крупной сети гипермаркетов «Metro» и другие, поделятся секретами успеха с начинающими предпринимателями. В ходе встречи участники смогут задать интересующие вопросы, а также узнать о том, как стать успешным», – сказала Писцова.

Она отметила, что форум начнется в 15:00 и будет проходить по адресу: улица Генерала-губернатора Закревского, дом 1. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8(926)701-76-36.