РИАМО - 20 июн. Полигон твердых бытовых отходов «Съяново» в Серпуховском районе Подмосковья включат в рекультивацию к 2019 году, кроме того, до конца 2018-го все мусоровозы в регионе планируют оснастить системой ГЛОНАСС, сообщил на заседании экспертной дискуссионной площадки в Мособлдуме министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

В среду в Мособлдуме проходит экспертная дискуссионная площадка «Открытая трибуна» на тему «Современные экологические стандарты, реализуемые в Московской области». В мероприятии участвуют депутаты Мособлдумы, представители органов местного самоуправления, инициативные группы граждан.

«Съяново», к сожалению, пока еще не начал финансироваться. Деньги мы выделили. Администрация Серпуховского района на протяжении 3 или 4 месяцев никак не могла объявить тендер. Но сейчас там исполняющий обязанности сказал, что через 10 дней объявит тендер, и организация, которая победит, приступит к проектированию. Надеемся, что до октября мы успеем пройти все процедуры - экологическую, государственную экспертизу, и объект включим к 2019 году в рекультивацию», - сказал Коган.

Министр также напомнил, что до конца 2018 года мусоровозы в Подмосковье планируют оснастить системной ГЛОНАСС.

«К концу года у нас все мусоровозы будут подключены к нашей системе РНИС, стимулированы к подключению системы ГЛОНАСС, чтобы было понимание, где они ездят, где останавливаются, где выбрасывают отходы. Тем самым, к концу года у нас будет общая картина, мы будем видеть через сортировки», — отметил Коган.

Он добавил, что в настоящий момент известны номера всех машин, которые заезжают на полигоны, объем отходов.

«С 1 июня все полигоны работают в понятном режиме для всех, то есть мы знаем все номера машин, которые заходят, объем отходов, который заходит, откуда. Таки образом полигоны вынуждены вести понятную открытую, четкую, понятную бухгалтерию», - уточнил министр.

Коган подчеркнул, что в сентябре в Рошале, Солопове, Серебряных Прудах запустят комплексы переработки отходов. Таким образом, будут разгружаться действующие полигоны. Еще четыре комплекса переработки отходов планируют запустить в декабре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.