РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июн. В подмосковных Котельниках перед началом ремонтных работ оцифровали порядка 400 ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На данный момент в городском округе Котельники оцифровано более 400 ям. Отремонтировали порядка 120 ям», - сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он добавил, что в среду в микрорайоне Силикат у дома №18А начали проводить ямочный ремонт на внутриквартальном проезде. На данный момент специалисты фрезеруют ямы.

«Ранее от жильцов дома №18А поступали многочисленные жалобы на большое количество ям на внутриквартальном проезде. Мы провели выезд на территорию, пообщались с жителями и сегодня специалисты уже приступили к работам. На данный момент они фрезеруют ямы. Завтра (21 июня - ред.) должны приступить к ликвидации ям с использованием асфальта», - уточнил Булгаков.

Он отметил, что вокруг дома №18А будет устранено порядка 20 ям. Диаметр их составляет от 0,3 квадратных метров до пяти. Также Булгаков отметил, что в этом году будет рассмотрена возможность проведения ремонта дорожного полотна.