РИАМО - 20 июн. В дорожной аварии в Дмитровском районе Москвы пострадал один человек, его эвакуировали в медицинское учреждение на санитарном вертолете, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал одного пострадавшего с 80-го километра МКАД, где произошло ДТП. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада», – сказал собеседник агентства

Он добавил, что пострадавшего с травмами доставили в одно из медицинских учреждений столицы.