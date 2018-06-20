РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. В среду совет депутатов Балашихи принял изменения в положение о публичных слушаниях, нововведения позволят учитывать мнение жителей по вопросам планировки, межевания и застройки территорий, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Положение о публичных слушаниях в Балашихе приводилось в соответствие с поправками в федеральном законодательстве, которые были приняты в конце 2017 года.

«Градкодекс дополнили статьей 5.1, в соответствии с которой должны проводиться публичные слушания по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории и другим вопросам. Кроме того, участниками слушаний могут быть только граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты», - сказал начальник отдела архитектуры и градостроительства управления стройкомплекса администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Депутаты также утвердили порядок рассмотрения предложений и замечаний по вопросам, которые выносятся на публичные слушания.

Всего на заседании обсудили девять вопросов. Депутаты приняли поправки в городской бюджет, заслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты и внесли изменения в программу укрепления материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта.