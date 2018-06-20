РИАМО – 20 июн. Британская газета The Guardian составила топ-лист из 38 фильмов, которые вышли в прокат текущем году и которые кинообозреватели считают достойными просмотра, пишет Газета.ru.

«В список вошли супергеройские картины по комиксам «Черная пантера», «Фантастическая женщина», спортивная драма «Тоня против всех», мультфильм «Остров собак», драмы «Квадрат», «Леди Берд», «С любовью, Саймон», фильм ужасов «Тихое место», киносказка «Форма воды», криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» и другие», – говорится в материале.

Примечательно, что нашлось место в этом рейтинге российской драме «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

Ранее на сайте издания сообщалось, что фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал в мире более 2 миллиардов долларов и может стать третьей в истории самой кассовой картиной наряду с «Титаником» и «Аватаром».